Tips voor thuiswerkers

Ervaringsdeskundige Marcel Peereboom Voller is al zijn halve loopbaan in vrijwillige thuisquarantaine. In de zestien jaar dat hij als televisierecensent voor deze krant aan de buis gekluisterd zat, kreeg hij het thuiswerkvak langzamerhand in de vingers.

Ook tegenwoordig, als chroniqueur van meer algemene zaken, is de kantoortuin hem even vreemd als de binnenlanden van Borneo. Vanuit zijn natuurlijke habitat, een knusse werkkamer van vier bij drie meter, laat hij zijn licht schijnen over de meest prangende thuiswerkvragen.

Als ik thuiswerk, moet ik dan ook om half negen beginnen?

„Als je moet inloggen op een netwerk wel. Zet dan de wekker zoals altijd, log in om half negen zodat je werkgever ziet dat je ’aanwezig’ bent en pak dan, desgewenst, nog een half uurtje slaap om extra uitgerust aan de start te verschijnen. Of laat even de hond uit.”

Kan ik in pyjama werken?

„Zeker. Mits de hond reeds is uitgelaten. Verspil je ochtendenergie niet aan douchen en aankleden. Gebruik die energie juist om wat lijntjes uit te gooien en mailtjes te sturen naar je collega’s en je chef, zodat het lijkt alsof je al volop in de running bent. Zo kun je later op de dag marchanderen met de werkuren. Een douche in de middag is extra lekker, want in de baas zijn tijd. Dat is slechts één van de guilty pleasures van het thuiswerken!”

Hoe behoud ik de focus?

„Zorg voor rituelen, om zo snel mogelijk aan de thuiswerksituatie te wennen. Ikzelf werk in een flanellen pyjamabroek en een oud t-shirt met gaten, dat je inmiddels rechtop kunt zetten. Wel heb ik altijd een overhemd en een haarborstel klaarliggen voor het geval er vanuit het hoofdkwartier een skypegesprek binnenkomt. Het vergt wat oefening, maar ik kan me inmiddels sneller omkleden dan een musicalacteur met een dubbelrol. De flanellen pyjamabroek kan dan overigens gewoon aanblijven.”

Mag ik ook iets voor mezelf doen?

„Wis en drie. Als je maar ingelogd blijft. Ikzelf ga na drie kwartiertjes meestal een broodje eten bij café Sjaak op de Distelweg, want het is belangrijk om goed te ontbijten, ook in de thuiswerksituatie! Wasjes draaien, de kat knuffelen, een aflevering pakken van je favoriete Netflix-serie, sextexten met je vriendin; het kan allemaal. Zie het als een beloning aan jezelf, want thuiswerken vereist veel discipline.”

Ga ik het contact met collega’s niet enorm missen? De gesprekjes bij de koffieautomaat?

„Nee. En de koffie is thuis beter. Bij café Sjaak op de Distelweg is-ie helemaal top.”

Wat moet je vooral niet doen in een thuiswerksituatie?

„Werken als een galeislaaf. Aan een uitgebluste arbeidskracht heeft een werkgever niets. Maar ik moet nu gaan; de plicht roept. Die vakantie boekt zich niet vanzelf, hè?”