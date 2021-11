Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Na 11/11 heet Den Bosch niet meer Oeteldonk maar Oenendonk

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

Ook steeds weer fascinerend tijdens dit soort horrordagen: het enthousiasme waarmee de blame game wordt gespeeld. Iedereen is schuldig aan de lockdown, behalve degene die de beschuldiging uit. Ineens is de spiegel er dan uitsluitend voor de uiterlijke mens, niet de innerlijke. Het is splinter en balk all over.