’Belastingdruk een stuk omlaag brengen’

Het demissionaire kabinet laat onderzoek doen naar de prijsverschillen op de Europese markt. Dat zal ongetwijfeld weer een bak geld gaan kosten, terwijl als dit kabinet even de zaken zelf op een rijtje zet er al veel duidelijk zal worden. Zo is inderdaad ons klimaatbeleid debet aan de hoge prijzen omdat duurzaamheidsmaatregelen worden doorberekend. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om de belastingdruk. Torenhoge accijnzen, btw, energiebelasting en inkomstenbelasting spelen hierbij de hoofdrol en werkelijk alle belastingen worden doorberekend in de prijzen van supermarkten, energie en brandstof aan de pomp. Gewoon deze belastingdruk terugbrengen tot ’normale’ proporties en het shoppen in Duitsland en België behoort tot het verleden.

Jan Pronk, Beverwijk