’Minder vlees eten helpt milieu’

Ik snap het hoor, het is makkelijker om vast te blijven houden aan wat je kent. Verandering is spannend en onwennig. Maar minder vlees eten (ik zeg ’minder’ hè, niet ’nooit meer’) is echt de allerkleinste, makkelijkste en – echt waar – lekkerste manier om iets goeds te doen voor de wereld om je heen. En geloof me: dat is noodzakelijk. Misschien niet voor jou, maar wel voor je kinderen, en voor hun kinderen.

Zagen jullie je avondeten maar eens door mijn ogen… Ik zou heel graag een heerlijke vega curry voor jullie maken waarvan je gaat watertanden, een pasta bolognese waarvan je niet merkt dat er geen vlees in zit, of een verwarmende ovenschotel waar je de bodem van leeg schraapt. Helaas is dat praktisch gezien niet haalbaar.

Daarom wil ik je uitnodigen: doe jezelf een plezier en vraag je dochter, collega of culinaire vriend eens naar zijn of haar favoriete recept zonder vlees. Probeer het eens, en wie weet, vind je het nog lekker ook. Ik beloof dat ik niet zal zeggen: ‘zie je wel’.

Isabel Boerdam,

Trots initiatiefnemer

Nationale Week Zonder Vlees