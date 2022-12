Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Mijmeren over 2022: de Staat is het koudste monster

Het eindejaarsmijmeren is bij mij begonnen. Ja, het valt wat vroeg dit jaar, maar er is ook nogal wat te mijmeren over 2022. Een jaar dat – laten we het nooit vergeten – volstrekt onnodig begon met een lockdown. De grootste dwaling in de moderne geschiedenis die zomaar weer kan opduiken als we niet waakzaam blijven. Nota bene de VVD (!) pleit als Volkspartij voor de onVrijheid en onderDrukking voor het in de wet houden van de QR-toegangspas. De digitale enkelband waarmee gewone hardwerkende burgers de toegang tot het normale leven werd afgenomen.