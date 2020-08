Je zal maar in een land wonen waar Dave Roelvink een influencer is

Er is één complottheorie die alle andere overbodig maakt. Ik droomde ’m vannacht. Hier komt-ie: de blauwe hemel is niets anders dan de iris van de Blauwogige Reus. De aarde drijft in zijn traanvocht. Eens in de zoveel tijd kijkt de Reus geïrriteerd in de spiegel en dan probeert hij dat vuiltje uit zijn oog te halen.