’Energiebelasting direct omlaag’

Tijdens het debat met de Tweede Kamer beloofde hij te gaan onderzoeken of bepaalde maatregelen uitvoerbaar zijn. Op dit niveau acteert deze minister dus, veel te laat en veel te vaag. Maar een ding is daarnaast opvallend. Volgens Jetten kan de verlaging van BTW en energiebelasting tijdens dit lopende jaar ook niet omdat de uitvoeringsinstanties als de fiscus dan aan te veel knoppen moet draaien. Maar ik vraag me dan toch af welke knoppen dat zijn. Want deze BTW en energiebelasting wordt helemaal niet geïnd door de fiscus maar door de energieleveranciers. En die kunnen deze percentages met een druk op de knop aanpassen, wat is daar moeilijk aan. De overheid krijgt dan wel een fors lagere BTW en belastingafdracht overgemaakt door de energiemaatschappijen, maar dat zou niet meer dan terecht zijn. Want waarom moet dit kabinet zo schandalig veel geld verdienen aan de energiekosten van de Nederlanders.

Jan Pronk, Beverwijk