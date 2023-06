Lachwekkend hoe Baudet zich ideologisch in de nesten werkt

In de week waarin Sigrid Kaag aangifte deed tegen racistische verwensingen aan het adres van een collega op haar ministerie, hield Thierry Baudet in de Tweede Kamer een lofzang op het kolonialisme, waarin hij het over ’genetisch’ benadeelden had. Daarmee is Kaags gelijk bewezen dat racisme springlevend is. Het wordt nota bene uitgedragen in het parlement en daar nauwelijks weersproken, omdat de Kamervoorzitter (D66) niet bij machte is de vinger op de zere plek te leggen. De retorische acrobaat Baudet heeft vrij spel.