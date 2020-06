’Groene droom niet verenigbaar met realiteit’

En dat veelverdieners 20% inleveren op het salaris waar het alternatief werkloosheid is begrijpen de meeste mensen ook wel. Maar dat je met de ene hand steun geeft terwijl je de winstmogelijkheden van KLM met de andere hand moeilijker maakt snapt denk ik niemand.

Vooral de reductie van CO2 in deze omvang is -zo het al tot de mogelijkheden behoort- in deze bedrijfstak die wereldwijd actief is een recept voor toekomstige problemen. De Franse tak van Air France-KLM worden dergelijke dwaze regels niet opgelegd. En de overige wereldspelers evenmin. Groene dromen en de dagelijkse realiteit zijn ook hier moeilijk te verenigen.

Oane Jansen

Leeuwarden