Brievencompetitie Brief 1 ’Westen breekt belofte’

Afspraak is afspraak. Bij de besprekingen over de eenwording van Oost- en West-Duitslanden in 1990 heeft de voormalige Russische president Gorbatsjov de garantie gekregen, dat de NAVO niet naar het Oosten zal uitbreiden, stelt Niek Gahrmann.