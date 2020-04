Uitslag Stelling: Wandelaar in verdrukking

De veiligheidsregio’s hebben besloten om komend weekend verschillende gebieden af te sluiten voor motorrijders en wielrenners omdat ze overlast veroorzaken en zich niet aan de ’coronaregels’ zouden houden. Veel stemmers ergeren zich altijd al mateloos aan deze „irritante groepen, die zich oppermachtig voelen op de weg”. „Motoren maken enorm veel lawaai, dit komt vaak boven de toegestane geluidsnormen uit. In het weekend kan ik in de tuin geen gesprek meer voeren”, vertelt iemand. Meer nog dan de motorrijders krijgen wielrenners er van langs: „Zij gaan veel te hard en denken dat ze het alleenrecht hebben op het fietspad.” Ook is er veel angst voor verdere verspreiding van corona door deze sportievelingen: „Wielrenners in groepen zijn één wolk van transpiratie. Deze zwetende en spugende sporters zijn een grote infectiebron”.

Bovendien wordt iedereen momenteel opgeroepen om thuis te blijven, dus waarom zouden deze mensen hele tochten maken, luidt de mening. „Wij moeten allemaal dichtbij huis blijven, dan past het niet om een flink stuk te gaan rijden. Het is maar een paar weken, ze kunt zich toch wel aanpassen?” Meer dan de helft steunt ook de oproep van de fietsersbond om niet te gaan fietsen omdat voetgangers afgelopen weekeinde in ’de verdrukking’ kwamen. „Fietsers houden geen afstand, ze fietsen gewoon tussen wandelaars door die proberen afstand te houden. Ze negeren regels en rijden over de stoep of over wandelpaden.”

Een derde snapt niet zo goed waarom fietsers zouden moeten wijken voor wandelaars. „Waarom moeten de voetgangers die vaak breeduit lopen weer hun zin krijgen?” Ook zou het afsluiten van wegen voor wielrenners en motorrijders wel eens kunnen zorgen voor een extra stroom aan wandelaars, die zich dus ook niet altijd voorbeeldig gedragen, zegt men. „Wandelaars lopen naast elkaar en geven geen ruimte aan anderen. Gezinnen lopen over de hele breedte van de paden.”

Een deel van de stemmers vindt al deze regels nogal overdreven. „Wegen afsluiten is volstrekt onnodig. Het lijkt wel alsof alles wat 'leuk' is op dit moment uitgeroeid moet worden”, zegt een deelnemer die de lockdown duidelijk zat is. En daarbij: „Ze rijden gewoon anderhalve meter uit elkaar, zolang ze niet samen stilstaan is er niks aan de hand.” Deze respondenten denken dat het rijden zelf weinig besmettingsrisico met zich meebrengt, immers: „Grote groepen motorrijders of fietsers geven geen extra besmettingsgevaar. Zeker motorrijders met helm op houden onderweg afstand.” Maar de stops zijn problematisch, reageren voorstanders van het rijverbod. „Zondag stonden er zeker dertig motorrijders hutjemutje te tanken en gezellig een versnapering te nuttigen bij een tankstation. Duidelijk geen ’social distancing’”, weet iemand. Daarom moeten we streng toezien op het respecteren va de coronaregels in plaats van alles te verbieden, zeggen sommigen „Een klein deel verpest het voor de rest, dus handhaven op overtreders, anders kunnen goedwillenden er straks ook niet meer op uit.”