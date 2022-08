Brief 3: ’Gewone burger is weer de klos’

Annemarie van Gaal stelt voor om elk huishouden een vooraf bepaalde hoeveelheid gas en elektriciteit te leveren. Als het op is, moet je gas en elektra bij kopen. Ook met dit plan is de gewone burger de klos, net als bij het plan van Barbara Baarsma voor een CO2-budget. Mensen die in villa’s wonen kunnen moeiteloos bijbetalen, de rest moet oppassen met douchen, koken, en straks in de winter kou lijden. Ook de bewoners van goed geïsoleerde huizen met zonnepanelen of een warmtepomp zullen praktisch niet bij te hoeven betalen, dus de minima die vaak in slecht geïsoleerde huurhuizen wonen moeten boeten voor 12 jaar wanbeleid Rutte.

Geesje Visser, Kampen

