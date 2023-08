’Links slecht voor mkb’

De cruiseschepen die in Amsterdam worden geweerd, zijn welkom in Rotterdam. Rotterdam heeft goed begrepen dat het ontvangen van cruiseschepen de stad geen windeieren legt. Rotterdam is een schitterende dynamische stad, met veel horeca en mooie winkels. Weer moet het mkb in Amsterdam buigen voor het linkse beleid in de hoofdstad.

Cruiseschepen erg vervuilend? Dat valt wel mee als je nagaat dat er op een schip circa 6000 mensen zitten, ga dat getal eens uitzetten in vliegtuigen. Bovendien kunnen wij dan ook wel het goederenvervoer gedag zeggen wereldwijd. Ik vraag mij af of D66 nog wel gezond verstand heeft.

Sandra Bronkhorst Dros, Haarlem