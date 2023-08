’Niet schelden op apotheker’

Apothekers hebben veel te maken met agressie. Wel begrijpelijk, als jouw medicijn weer eens niet op voorraad is en je een alternatief voorgelegd krijgt waarvan je maar moet afwachten of dat aanslaat en geen bijwerking heeft. Maar apothekers en hun assistenten treffen hier geen schuld. Kwaad worden heeft dus geen enkele zin. Wie wel blaam treft is de VVD, die onder Edith Schippers, toenmalig minister van WVS, met de farmaceuten en zorgverzekeraars de laagste prijs voor medicijnen heeft bedongen. Daarom staat Nederland achter in de rij wat uitleveringen betreft. Landen die meer betalen hebben het eerste recht van spreken. Zo werkt dat nu eenmaal!

Hetty Winkler,

Groningen