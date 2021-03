Zullen we het toch nog even hebben over de voorganger van de kerk te Krimpen aan den IJssel? Over wat hij precies heeft gezegd tijdens de zondagavondpreek? En over de ouderling die het woord voert namens het godshuis op Urk? Of zegt u: doe mij in hemelsnaam maar iets vrolijks, want daar ben ik wel aan toe.