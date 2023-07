’Keuze voor nieuwe KMar-baas onbegrijpelijk’

Het lijkt een verhaal te worden van 'twaalf ambachten, dertien ongelukken'. Van politie-korpschef kreeg zij het directeurschap in de schoot geworpen bij Waternet, waar ze al na elf maanden min of meer gedwongen moest opstappen, omdat ze de problemen daar niet de baas kon. En vervolgens wordt ze dan -op 65jarige leeftijd- als burger de baas van een militaire organisatie. Waarbij volledig voorbij werd gegaan aan gekwalificeerde opvolgers bij de Koninklijke Marechaussee zelf. Het moest persé een vrouw worden. Dat dit kwaad bloed zet mag duidelijk zijn. Dit had haar beter kunnen worden bespaard. Deze nieuwe baan is dan ook tot mislukken gedoemd.

Jan Muijs, Tilburg