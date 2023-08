Rol overheid staat in schijnwerpers

Het gedraai en wachtgeld van Timmermans én de witte rook in het oosten des lands zorgden er deze week voor dat het politieke zomerreces voortijdig ten einde leek te komen. De aankondiging van Omtzigt met een eigen partij mee te doen aan de verkiezingen gaat volgens opiniepeilers opnieuw voor een aardverschuiving in Den Haag zorgen. Eén van Omtzigts voornaamste punten is dat de overheid tekortschiet in het garanderen van de bestaanszekerheid van haar burgers. De ingewikkelde toeslagenregels, het pensioenstelsel en de wooncrisis vormen in de ogen van de ex-CDA’er het bewijs.