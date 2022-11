’Zwart werken moet kunnen’

Dat geldt natuurlijk toch vooral voor mensen die werken en betalen in het zwarte circuit. Denk bijvoorbeeld eens aan alle huishoudelijke hulpen, schilders en stukadoors die naast hun reguliere werkzaamheden nog wel eens een klusje erbij doen. Bij een volledig digitaal geldcircuit moeten deze goedkopere klusjesvrouwen en mannen plotseling belasting en BTW gaan rekenen over hun extra werk. Dat maakt dit soort werkzaamheden dus gewoon een stuk duurder, waarbij uiteindelijk de overheid de enige is die hier goed garen bij spint. De motivatie om eens wat extra werk te doen zal hierdoor natuurlijk ook een stuk afnemen met alle gevolgen van dien. Conclusie, het gaat goed zo als het gaat. Het meeste betalingsverkeer gaat digitaal en dat is prima, maar als de situatie daarom vraagt moeten we nog wel gewoon de knip kunnen blijven trekken.

Jan Pronk