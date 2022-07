’Meer campers op de weg’

Uitslag Stelling: ’E-rijder niet bevoordelen’

De meeste stellingdeelnemers zien rekeningrijden op basis van uitstoot niet echt zitten. Het kabinet wil rekeningrijden invoeren in 2030, maar o.a. de autobranche zou de kosten het liefst verrekend zien in de uitstoot van CO2 in plaats van in gereden kilometers.