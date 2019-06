’Had Poetin ook uitgenodigd’

Rusland was één van de landen die meehielpen het verschrikkelijke naziregime van destijds te verdrijven en mensen te redden. De hedendaagse politiek staat dat hoegenaamd niet toe. De vijand van vroeger is nu de vriend en de vriend van vroeger is nu de vijand. Had ze beiden uitgenodigd of geen van beiden. Je zou op zo’n memorabele dag de politiek van vandaag even moeten vergeten zodat we nooit meer vergeten.

P. van de Logt, Dedemsvaart