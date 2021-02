’Coronabeleid niet te volgen’

Voorafgaand aan de avondklok wordt er breeduit paniek gezaaid omtrent de Britse coronavariant en wordt aangenomen dat het met name bij kinderen gedijt. Vervolgens komt dan die avondklok op grond van geen enkel steekhoudend wetenschappelijk argument. Zelfs OMT-lid Gommers ziet het nut niet. En dan wordt beweerd dat bij versoepeling nota bene eerst de basisscholen en de kinderopvang open mogen, nog voor opheffing van de nutteloze avondklok: dat is al onbegrijpelijk in dit kader. Dan wordt er zelfs gelekt dat hetzelfde OMT dat al per 8 februari wil…

Dat het beleid niet te volgen is, is tot daaraantoe maar dat het mogelijk wetenschappelijk tegen alle logica in gaat en ook leerkrachten en vervolgens als een sneeuwbaleffect anderen kunnen worden besmet, mogelijk ook nog met die zogeheten besmettelijker Britse variant, is zelfs voor Nederlandse beleid dat toch al onder vuur ligt het toppunt. Als de vaccinatie nou heel voortvarend ging zou je nog zeggen ach, het risico valt wel mee…..

Jan Verniers, Arnhem