’Rekeningrijden geen eerlijk systeem’

En weer denkt ons geweldige kabinet van dit gave landje dat ze het buskruit hebben uitgevonden: het rekeningrijden, waarbij lasten evenredig worden verdeeld. Dat men op het platteland gedwongen is vaker de auto te nemen en meer kilometers te maken door gebrek aan OV-faciliteiten dan iemand in de Randstad, geeft daarbij toch een ander beeld.

Ook het feit dat je straks voor kilometers in België, Frankrijk, Duitsland, etc. moet betalen, maakt het nog gekker. Neem Frankrijk, als je daar tankt, betaal je mee aan de wegenbelasting die reeds in de prijs van brandstof is verwerkt. Daar gaan wij dus dan twee keer voor betalen.

Hoe moeilijk kan een eenvoudige oplossing zijn? Kopieer Frankrijk: schaf de wegenbelasting af en verhoog de brandstofprijs. Het resultaat is dat iedereen die tankt, wegenbelasting betaalt voor de kilometers die hij rijdt. Brandstofslurpers betalen dan ook de juiste prijs en je betaalt niet dubbel in het buitenland.

Kees Timmermans, Swifterbant