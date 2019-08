’Autogordel redt levens’

Enkele jaren terug stond ik voor het rode stoplicht te wachten toen er een vrachtwagen achter op mijn busje reed. Ik werd zo 20 meter vooruit gesmeten. Gelukkig stonden er geen auto’s voor me anders was ik geplet geweest, maar ik vloog wel in mijn gordel. Maar dat is beter dan door het raam vliegen. Alleen de ribben en het borstbeen waren gekneusd. Toen vloog ik achteruit, gelukkig stond mijn hoofdsteun goed, anders was mijn nek gebroken geweest. Nu had ik er alleen een whipless aan overgehouden en een zware hersenkneuzing. De ambulancebroeders en de politie waren verbijsterd dat ik er zo ’goed’ uit was gekomen. Dus: gordel om en hoofdsteun goed zetten.

Rudolf Schreuder,

Woubrugge