’Consument dupe uitkopen boeren’

Het gaat de regering miljarden kosten om de boeren uit te kopen. Met name de linkse politiek wilde als eerste de veestapel met de helft verminderen! En de consument moet hier straks voor boeten. Duurdere producten kopen uit het buitenland bij de supers, wat vaak slechter van kwaliteit is. No farmers, no food!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela