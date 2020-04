Brief 2 ’EU is een wassen neus’

Bekijk ook: Kritiek op toon én excuus van Hoekstra

Maar zijn excuses daarna zorgen ook voor gefronste wenkbrauwen, bij eurosceptische partijen. Minister Hoekstra is sterk, geen coronabonds, heel goed! Deze lijn, daar moeten we als Nederlands volk achter staan! Wij zijn straks de klos als er wel geld naar de zuidelijke EU-landen moet stromen. Eigenlijk moeten we wegwezen uit de EU. De EU is een wassen neus, die niets in te brengen heeft.

Ruud Kraan

