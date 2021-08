’Niet altijd ouderen op e-bike de schuld geven’

Ik ben afgelopen woensdag samen met mijn man op onze e-bike naar Utrecht gefietst. Heel rustig op normale fietssnelheid. In de binnenstad aangekomen viel het mij op hoeveel fietsers zitten te telefoneren op de fiets en hand uitsteken komt sporadisch voor. De keren dat wij netjes voor een rood stoplicht stonden te wachten, reden er gewoon fietsers door het rode stoplicht.

Onze weg voortzettend werden we gepasseerd door een fietser met een blikje bier in zijn handen. Deze man moest een noodstop maken en lag vervolgens op het asfalt. Mijn man is afgestapt om deze fietsende brokkenpiloot te helpen. Weer een stuk verder op de Straatweg kwam een vrouw ons in tegengestelde richting tegemoet. Ze mocht daar niet rijden. Ze keek niet en kwam recht op mijn man af. Toen mijn man zijn fietsbel gebruikte en er wat van zei kreeg hij de wind van voren. Je wordt af en toe links en rechts ingehaald.

Dus mijn mening is dat je niet altijd die ouderen op hun e-bike de schuld moet geven. Ik denk dat in het algemeen eens naar het fietsgedrag in Nederland moet worden gekeken zowel bij jongeren als bij ouderen.

Oda Krop