’Justitie heeft Taghi in de smiezen’

Justitie heeft de meest gezochte gangster van Nederland, Ridouan Taghi, op het netvlies. Deze zware crimineel, opdrachtgever van vele moorden, schijnt zich veilig te wanen in Dubai. Een waar walhalla voor witwassers en ander crimineel gespuis.

Probleem is wel, dat er met dat land geen uitleveringsverdrag bestaat, maar daar is wel een mouw aan te passen, want al eerder werd er toch iemand uitgeleverd.

En besprekingen om tot zo’n uitleveringsverdrag te komen vinden nog steeds plaats. Zo zou Dubai ook zijn naam kunnen zuiveren dat het een pleisterplaats zou zijn voor allerlei dubieuze figuren, die het -zacht gezegd- niet zo nauw nemen met de wet.

De beloning van 100.000 euro voor zijn aanhouding zou hem wel eens fataal kunnen worden. Want als zijn aanhouding toch een kwestie van tijd gaat worden, waarom zou je dan niet van de gelegenheid gebruik maken om die beloning te toucheren en Taghi ’achterover te trekken’. De verrader slaapt nu eenmaal nooit. Ook niet in de kringen van Taghi!

Jan Muijs, Tilburg