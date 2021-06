’Burger draait op voor energietransitie’

Premium Binnenland

’Krot’ van 1 ton is nu 4 ton waard: ’Dit is helemaal VT Wonen’

Precies twee jaar geleden schreef De Telegraaf over een huisje in Haarlem dat zo gammel was, dat de makelaar er zelf nauwelijks durfde te lopen. Vraagprijs: minder dan een ton. Het krot was „al dertig jaar een sloopwoning”, zeiden oud-bewoners. Twee jaar later staat er een yuppenparadijs, zo blijkt ...