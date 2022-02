’Europese aanpak klimaat’

Buitenland

Hoogste gletsjer ter wereld verloor in kwarteeuw 55 meter ijs

Onderzoekers concluderen dat een gletsjer op de Mount Everest in de afgelopen kwarteeuw als gevolg van klimaatverandering zo’n 55 meter ijs is kwijtgeraakt. IJs dat de afgelopen 2000 jaar werd gevormd op de hoogste gletsjer ter wereld, is in een periode van 25 jaar gesmolten.