Uitslag Stelling: ’Poetin trekt toch zijn plan’

De spanning is te snijden op het wereldtoneel als het gaat om de situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Poetin ontkent dat hij Oekraïne wil binnenvallen. De meeste respondenten hebben echter weinig vertrouwen in de Russische president. „Er moeten zeker harde sancties komen tegen deze leugenachtige Poetin”, aldus een deelnemer. De Amerikaanse president Joe Biden noemde het uitsluiten uit het wereldbankensysteem als mogelijke harde sanctie. Sommige stemmers staan hierachter: „Omdat het de enige niet-militaire manier is om dat land te raken”, reageert iemand.

De helft van de stemmers vindt dit te ver gaan. „Het is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat sancties niet helpen en hoewel we het niet eens zijn met zijn beleid in Rusland denk ik dat het verstandiger is de dialoog met Poetin aan te gaan. We moeten kijken of we naar een situatie kunnen toewerken waarbij we ondanks onze verschillende gedachtegoed toch vreedzaam naast elkaar kunnen leven en handel kunnen drijven.”

De meerderheid van de stemmers gelooft ook niet dat sancties Poetin ervan kunnen weerhouden om Oekraïne binnen te vallen. „Poetin is heus zo niet onder de indruk van ons”. En: „sancties tegen Rusland treft de gewone man, Poetin en vriendjes eten er geen boterham minder om”, voegt een ander toe.

Iets meer dan de helft vreest dan ook voor wraak van Poetin door de Europese gaskraan dicht te draaien. De meesten zijn vooral bang voor verdere escalatie. „Geen sancties, dit geeft alleen maar meer spanning en wij zijn niet sterk genoeg voor Rusland”, zegt iemand.

Van de deelnemers is 62 procent bang dat dit op een nieuwe Koude Oorlog uitloopt. Sommigen vrezen voor erger: „Onderschat Rusland niet, deze ophanden zijnde oorlog zal nog wel eens bloediger kunnen worden dan menigeen denkt. Hierbij zullen dan ook zeker landen in Europa getroffen gaan worden. Nog hardere sancties kan een leider en/of land doen besluiten de ’verschroeide aarde tactiek’ te gaan toepassen, immers, als je toch niets meer te verliezen hebt, kan je de ander die veel te verliezen heeft immense schade doen toebrengen.”

Een derde van de stemmers gelooft niet dat het zo ver zal komen. Deze groep denkt ook niet dat Poetin echt van plan is Oekraïne binnen te vallen. „Pure bluf om de VS en de EU op de kast te jagen en te voorkomen dat de NAVO en de EU verder naar het oosten uitbreiden”, wordt er gezegd. En daar is ook wel wat voor te zeggen, vinden sommige deelnemers. „De NAVO en de EU moeten zich houden aan de afspraken van na WO II en na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De EU is medeschuldig aan deze escalatie door iedere keer Moskou te provoceren met verdere uitbreiding richting het oosten”, zegt een stemmer. Een ander denkt er net zo over: „Bemoei je niet met landen die niet bij de NAVO of EU aangesloten zijn. Zie wat er geworden is van de inmenging van het westen in het bijvoorbeeld het Midden-Oosten. De mensen daar zijn er niet beter van geworden.”