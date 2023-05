Premium Het beste van De Telegraaf

DE KWESTIE: De Nederlandse rechtsstaat ’Toeslagenaffaire zet overheid op scherp’

Jan Brouwer

Loopt de rechtstaat gevaar, of functioneert die naar behoren? Het antwoord op die vraag hangt af van hoe men de rechtsstaat definieert en welke eigenschappen men hem toedicht. Consensus bestaat er in ieder geval over de gedachte dat de burger gevrijwaard dient te zijn van misbruik van de staatsmacht. Wij proberen dit te bewerkstelligen door de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht zo veel mogelijk van elkaar te scheiden en onafhankelijk van elkaar te laten functioneren. Alleen dan kunnen ze elkaar controleren en elkaar in evenwicht houden.