’Nultarief voor onbewerkte groente en fruit’

„Hoe belast je een kers op een taart?” En: „Wat te doen met een walnoot in een fruitmand voor een zieke collega?” Verschillende spoken die de Belastingdienst al ziet, maar zijn dit wel reële scenario’s?

Is het niet mogelijk om het simpel te houden? Hou het bij wat het is, een gereduceerd tarief voor groente en fruit. Is een slagroomtaart met een kers fruit? Nee, dit is een slagroomtaart met een klein stukje fruit op de top. Met deze maatstaven zou het veel simpeler moeten zijn om een makkelijk en voor Nederlanders te begrijpen beleid te voeren.

Zodra het pure en onbewerkte groente of fruit is, dan komt het in aanmerking voor het gereduceerde btw-tarief. Is het een fruitpakket waar ook een chocolaatje bij in zit? Helaas, dan is het geen groente of fruit en geldt het standaard btw-tarief.

Je zou zelfs nog een stapje verder kunnen gaan en het alleen voor los groente en fruit te laten gelden dat niet verpakt is. Dan zou het toch duidelijk moeten zijn? Ter geruststelling, de walnoot in het eerder genoemde voorbeeld behoort wel tot de categorie fruit, aangezien noten (waaronder walnoten) botanisch gezien worden als een vorm van fruit.

Is het nu echt zo moeilijk of zoekt Den Haag gewoon een uitweg om dit niet te hoeven doen?

Ken Beimer, Oldenzaal