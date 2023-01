Premium Het beste van De Telegraaf

Films grote inspiratie voor echte maffiosi

Door MAARTEN VAN AALDEREN Kopieer naar clipboard

Toen de Italiaanse politie na de arrestatie van de Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro zijn schuilplaatsen doorzocht, werden geen heiligenbeeldjes aangetroffen, in tegenstelling tot bij enkele eerder gearresteerde Siciliaanse maffiabazen. De politie vond dit keer wel biografiën over Hitler en Poetin, filosofieboeken, condooms en, jawel, enkele afbeeldingen van de film The Godfather.