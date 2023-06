’Rekeningrijden vooral een melkkoe’

Het lijkt in aanvang eerlijker, maar is het niet. Alleen als je heel weinig rijdt en afhankelijk van het gewicht van de auto, kun je er voordeel bij hebben. Althans, voor zolang het duurt. Er is immers al aangekondigd dat het tarief in 2040 fors omhooggaat.

Bovendien blijkt het huidige tariefsvoorstel 7 à 8 cent per km te zijn. Nog niet zolang geleden was er sprake van 3 à 4 cent! We weten allemaal dat de auto naast het eigen huis de ideale melkkoe is.

De elektrische auto was eerst vrijgesteld van bpm en vrij van motorrijtuigenbelasting, maar deze maatregelen zijn ingetrokken. Evenals de subsidie die fors is/wordt afgebouwd. Wij moeten inleveren, maar de overheid mag niets tekortkomen. Blijkt maar weer dat het onze overheid niet om het milieu of klimaat is te doen.

Om Ruttes woorden te gebruiken, wat is Nederland toch een gaaf land.

Rob Vermeulen, Gouda