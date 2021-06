De raarste raming tijdens de coronacrisis komt uit op dinsdag 3 maart 2020. Het is de tweede werkdag van Pieter Hasekamp als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Een week eerder was al bekend geworden dat ook in Nederland een eerste coronabesmetting was geconstateerd. Na China, na Italië. Ook Nederland werd geraakt door de pandemie.