’Accijns in Nederland torenhoog’

Torenhoog is de accijns op brandstoffen in Nederland in vergelijking met de ons omliggende landen. Nu nog, na het wegsturen van het kabinet gaan ze vrolijk door met het eigenbelang te handhaven en nog steeds geen respect hebben voor het belang van de burger.

Het is dan ook hoog tijd een keus te gaan maken voor de burger en de democratie te waarborgen.

Piet Vesseur, Wassenaar