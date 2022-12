’Energie besparen door winkelsluiting’

Men zou ook kunnen beslissen vanuit de overheid om de winkels na 18.00 uur te sluiten, en wat nog veel meer oplevert, de gehele zondag. Sommige winkeliers zullen hier misschien niet blij mee zijn, maar nu is het zo dat mensen die in luxe leven gewoon doorstoken b.v. met een open haardje, en de mensen die het niet kunnen betalen zitten te rillen van de kou. In mijn ogen heel oneerlijk allemaal.

John van der Schaaf