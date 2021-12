Dwars Amsterdam

Amsterdam wil tegen het advies van de demissionaire regering in dat groepen 8 van de basisscholen na de kerstvakantie weer les krijgen. Januari zou volgens de basisscholen een belangrijke maand voor de leerlingen zijn die in het laatste schooljaar zitten. Het lijkt wel of Amsterdam een eigen OMT heeft en een eigen regering. Nota bene omdat in Amsterdam het aantal besmettingen met de omicronvariant zo hoog is, zit het hele land op slot.

Jaap van Rhee, Lemmer