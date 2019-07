’Verbod op zwaar vuurwerk zinloos’

Ik begin nu werkelijk aan de intelligentie van deze regering en de VVD-fractie in de tweede kamer te twijfelen. Waarschijnlijk leeft men in de ivoren toren in Den Haag nog steeds met het idee dat een verbod op zwaar vuurwerk enig resultaat zal boeken. Vergeet het maar.

Ook hier blijkt weer het ontbreken van enig contact met de ‘gewone burgers’ in dit land. Keep on dreaming.

George Koppert