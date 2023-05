Uitslag Stelling: Kritisch op ontwikkelingshulp

Zeker 63% van de respondenten begrijpt dat het kabinet de komende jaren asielopvang hogere prioriteit wil geven dan ontwikkelingshulp. „Asielopvang is feitelijk ook een soort noodhulp”, klinkt het meerdere malen. „Alleen dan in ons eigen land en niet op locatie.”

Dat betekent overigens niet dat de meeste respondenten het huidige asielbeleid een warm hart toedragen. Er klinken veel geluiden dat het anders moet. „Misschien kunnen ze het extra geld besteden aan een betere asielprocedure waardoor de gelukzoekers gescheiden worden van degenen die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor oorlog en geweld?”, vraagt iemand zich af.

Als je het de meeste deelnemers zou vragen, zouden ze het kabinet adviseren om het geld voor ontwikkelingshulp te investeren in andere zaken dan asielopvang, blijkt uit veel reacties. „Ook in Nederland is noodhulp nodig. Wel veel geld storten na de aardbeving in Turkije, maar geen extra geld naar Groningen, ik vind het onbegrijpelijk”, reageert één van hen. „Ook hier gaan kinderen met honger naar school. Ook hier zitten mensen in de kou. Ook hier hebben mensen geen dak boven hun hoofd. Besteed een groot gedeelte van de ontwikkelingshulp maar in Nederland, want het is nodig.”

Uit de reacties op de stelling blijkt dat het merendeel van de stellingdeelnemers vooral kritisch is op de waarde van ontwikkelingshulp. „Het is dweilen met de kraan open”, reageert een kritische respondent. „We geven al jaren geld aan die landen, maar de situatie daar verbetert nauwelijks. De rijken worden slechts rijker en de armen armer. Geld vrijmaken voor ontwikkelingsprojecten is hetzelfde als de man elke dag eten geven in plaats van hem leren hoe hij aan eten kan komen zodat hij voor zichzelf kan gaan zorgen.”

Ook geloven velen nog steeds dat dit geld vaak in de verkeerde zakken verdwijnt. „Geld dat de grens over gaat, verdwijnt voor een groot deel in de diepe zakken van de machthebbers daar in die landen”, gelooft een respondent. „Het lijkt me toch dat we die miljarden beter kunnen besteden.”

Veel tegenstanders van het bezuinigen op ontwikkelingshulp (34%) geloven echter wel in het effect ervan. Onder hen wordt meermaals gehamerd op een visie voor de lange termijn. „Dit kabinet werkt constant met kortetermijndenken. Ook het geld van investeringen in de toekomst van wat wij arme landen noemen inzetten op asiel is hier weer een schrijnend voorbeeld van”, klaagt zo’n kritische respondent. „Ontwikkelingshulp geeft betere kansen in het land van herkomst en zal bij voldoende effectieve hulp uiteindelijk ook minder asielinstroom betekenen omdat mensen dan in hun eigen land een bestaan kunnen opbouwen.”

Ook zijn er onder de tegenstanders van de stelling velen die vinden dat ontwikkelingshulp niet iets is waar je op kunt bezuinigen. „We zijn het moreel verplicht om solidair te zijn met mensen die het buiten hun schuld om veel minder getroffen hebben dan wij”, klinkt het. Eén van hen noemt het niet meer dan humaan om minderbedeelden te helpen. „We hebben nog wat goed te maken.”