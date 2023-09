’Koopkracht middenklasse onderuit’

Alleen de laagste inkomens en uitkeringstrekkers gaan er in deze plannen iets op vooruit. De midden - en hogere inkomens mogen na de veel te laag ingeschatte inflatie van dit jaar ook volgend jaar weer flink inleveren. Bewindsvrouw Kaag heeft daar allemaal geen boodschap aan en is al op weg naar haar volgende baantje. Haar partij D66 laat zij echter in deplorabele toestand achter want aan puinruimen doet Sigrid Kaag natuurlijk niet.

Jan Pronk, Beverwijk