’Vervroegde AOW, eerst zien dan geloven’

Te duur, administratief te ingewikkeld en moeilijk aan te geven wie van die regeling gebruik zou mogen maken. Maar ineens zet het kabinet de deur op een kier voor zo'n regeling. Koolmees draait om als een blad aan de boom. Partijbelangen komen nu ineens om de hoek kijken. En vooral: wie mogen er straks aanschuiven in een nieuw kabinet.

Mijn nekharen gaan er van overeind staan. Iets zegt me dat we 'in het pak worden genaaid' en blij worden gemaakt met een dode mus. De vakbond FNV daarentegen zegt blij te zijn dat Koolmees is bijgedraaid. Maar het 'draaien' van politici is een bekend gegeven als het eigen belang of dat van de partij om de hoek komt kijken. Eerst zien en dan geloven! Voordat opnieuw blijkt dat we weer met het bekende kluitje het riet zijn ingestuurd.

Jan Muijs, Tilburg