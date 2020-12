De Kwestie: ’Sinterklaas blijft welkom (en Zwarte Piet ook)’

Die zijn de discussie over het vermeende racistische karakter van de geschminkte kindervriend wel een beetje zat. Geen Zwarte Pieten meer in de Sinterklaasliedjes en ook niet meer in de winkeletalages; er is sprake van een campagne om een gezellig kinderfeest de nek om te draaien, zegt bijvoorbeeld Ottiliahoogeslag: „Ik vind het erg jammer dat steeds meer tradities om zeep worden geholpen. Nederland is niet alleen een schreeuwende activistische minderheid in de Randstad, maar bestaat vooral uit hardwerkende mensen daarbuiten. Met de meningen, gevoelens en tradities van díe Nederlanders wordt steeds minder rekening gehouden. Geen Piet gezien dit jaar, ook niet op de televisie. Het spannende en mystieke van de Pieten is er niet meer. Ik vind dat jammer...”

Daarin staat deze reageerder bepaald niet alleen: „Zwarte Piet mag niet meer, mensen raken erdoor gekwetst. Ritueel slachten mag dan weer wel, ondanks dat velen dààrdoor gekwetst zijn, er zelfs ronduit misselijk van worden. Wij mogen normaal geen vuurwerk afsteken buiten oudjaar, Chinezen mogen dit wel, dat is hún traditie. Maar hun tradities zijn schijnbaar belangrijker dan onze tradities”, schrijft Absurdo.

Oud-Sinterklaas Roel den Dulk betoogt in zijn opinieverhaal dat de kracht van het feest niet zit in de kleur van de Piet.

Hij vindt maar weinig medestanders, maar Doupower wil de nuance nog wel aangeven: „Ik ben ook echt voor Zwarte Piet. Fantastische herinneringen aan. Maar de mensen met racistische trekjes die Zwarte Piet misbruiken om de donkere medemens te kwetsen en te kleineren door ze voor Zwarte Piet uit te maken en zich beter voelen dan donkere mensen, dat zijn de échte verziekers van het feest. Het is toch niet gek dat die mensen het een beetje zat zijn?” Dat is inderdaad niet gek, zegt Ramonçito, maar „dan moet je die mensen aanpakken, niet ons feest dat daar los van staat!”

Schreeuwende minderheid

Anderen hebben minder geduld met die ’schreeuwende minderheid’ die Zwarte Piet racistisch vindt en dus liever die hele figuur ziet verdwijnen. Daar is die minderheid overigens aardig in geslaagd, vindt Michellange1962: „Het Sinterklaasfeest is gewoon kapotgemaakt, door een kleine minderheid die dingen ziet die er helemaal niet zijn.” En, zegt Peer: „Het Sinterklaasfeest is verpest door onze allochtone vrinden, die wij zo gastvrij in Nederland hebben ontvangen. Hartelijk dank voor jullie respect voor ónze cultuur.”

Door de focus op het negatieve verdwijnt het plezier naar de achtergrond, denkt Jokeduprie: „Ik denk dat dit feest wel zal veranderen, wat ik heel erg jammer vind. Ik ben zelf ook een paar keer Zwarte Piet geweest en dat was zo heerlijk om te doen met de kinderen, die zo enthousiast waren. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan en ik zou het heel erg jammer vinden als het helemaal verdwijnt.”

Dat er überhaupt een probleem is met de figuur Zwarte Piet verbaast Ghosthunter: „Verbazingwekkend dat mensen die zich al jaren rond deze tijd zwart lieten schminken, nu ineens Zwarte Piet als racistisch zien. Alleen omdat een paar beroepsklagers zich ’slachtoffer’ voelt? Als het zo doorgaat kunnen we met alle tradities wel stoppen. Iedereen is weleens ergens slachtoffer van, ongeacht huidskleur of geslacht. Voor Zwarte Piet gaat bij mij de deur gewoon open.”

Over andere tradities gesproken, waar eindigt dit? Volgens Phijsse niet bij Zwarte Piet: „Als je land volstroomt met vele stromingen, culturen en levensstijlen die niet te verenigen zijn, dan gaat er inderdaad veel kapot, naast normen en waarden en volksgebruiken. En dat is precies wat hier aan de hand is: er worden andere gebruiken opgedrongen of men geeft telkens weer een steek om dat te bereiken.”

Kinderfeest

Struving is ook bang voor nog meer druk op andere tradities: „We zullen eens kijken waar ze mee komen als Zwarte Piet weg is.” Wit Konijn denkt het te weten: „Sinterklaas is afgelopen; kapotgemaakt. Oudjaar is ook al kapot en kerst binnenkort ook. In recordtijd.” D_muyzert is minder negatief over de toekomst van het Heerlijk Avondje: ”Laat Sinterklaas en Zwarte Piet altijd blijven, desnoods aangepast aan de tijd. We moeten het niet verloren laten gaan, alleen maar omdat een zeker deel van de bevolking er van alles en nog wat in ziet. Dat moeten zij voor zichzelf maar weten. Het is een kinderfeest en dat moet blijven.”

Awkat Hopap, naar eigen zeggen ’import’, is het daarmee eens: „Ik ben in Nederland komen wonen en leven omdat ik een beter leven wilde. En ja: daar hoort wel bij dat je je aanpast aan de Nederlandse samenleving, hier inburgering geheten. Ik vind Sinterklaas en die Zwarte Pieten echt iets Nederlands, een erg leuk Nederlands kinderfeest. Mijn vriendin en ik doen gewoon mee met deze Nederlandse tradities. Waarom zou je hiertegen willen zijn, een leuk en vrolijk kinderfeest? Ik zou tegen mensen willen zeggen die zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse samenleving: waarom ben je dan hier in Nederland komen wonen? Pas je aan, dat maakt het leven een stuk fijner dan al die activistische rellen en protesten.”

Een aantal reageerders is vooral boos omdat er niks gedaan wordt tegen de uitholling van het Sinterklaasfeest. Sjekkie bijvoorbeeld: „We staan erbij en we kijken ernaar en we laten het allemaal gebeuren. We typen een berichtje en dan is ons geweten weer gesust. Maar als er niet word opgetreden tegen Akwasi en dat soort figuren, dan hebben zij het straks voor het zeggen in ons eens zo mooie Nederland!”

Blank en bruin

En toch, er is nog hoop, schrijft de al eerder gememoreerde Absurdo: „Gisteren kwam Sinterklaas, begeleid door de fanfare, in ons dorp aan. Hij reed op zijn paard door het dorp met een horde roetzwarte Pieten om zich heen. Ik zag kinderen langs de kant van de weg die een handvol snoepgoed kregen, glunderende gezichtjes en lachende en meezingende ouders en grootouders. Blank én bruin. Dàt is en blijft voor mij het sinterklaasfeest.”

Ten slotte, een verhaal over Sinterklaas kan niet zonder gedicht, deze keer van Boertje:

Het kwartje valt maar niet,

maar zonder Zwarte Piet

geen echte Sinterklaas, helaas

door één zo’n stuk verdriet.