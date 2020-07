’Houd afstand op terrassen’

Wij horecaondernemers zijn zo moe van de discussies op de terrassen. We snappen dat u uit één gezin komt of dat u beste vriendinnen bent of dat u thuis ook samen in de tuin zit. Maar het gaat niet om u!

Het gaat om de mensen die naast u aan een tafeltje zitten, die misschien voor het eerst weer uit eten zijn en het nog een beetje eng vinden. Het gaat erom dat u nog steeds 1,5 meter van uw buren moet zitten en dus niet lekker alle stoelen kunt verplaatsen en met al uw vrienden bovenop de volgende tafel mag zitten!

U zou ons een stuk minder stress geven als u gewoon zonder discussie de coronaregels opvolgt. De wereld draait niet alleen om u, er wonen nog meer mensen. Hou rekening met elkaar.

K.D. Rico, Amersfoort