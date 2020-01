’Niet toegeven aan druk VS op ASML’

Ik hoop dat de Nederlandse overheid zich meermaals bedenkt voor ze met zo’n onbetrouwbare partner in zee gaat. Onbetrouwbaar ja: de VS zijn Irak binnengevallen onder het mom van massavernietigingswapens, die er niet waren, en hebben hun bondgenoten daarin meegesleept.

De VS hebben de Koerden laten vallen toen Syrië een gelopen race was en zijn de handelsoorlog met China begonnen in hun ’Amerika first’ politiek.

Laten ze ook Nederland vallen als ze hun zin gekregen hebben? Het is misschien toch beter om andere handelspartners te kiezen. Het is ongewenst om de chipfabrikage alleen de VS in handen te geven. Ze draaien waarschijnlijk de kraan dicht als het in hun straatje past. Ook hebben ze wetgeving die het verbiedt om speciale chips, die in de VS gemaakt of ontworpen zijn te exporteren naar verscheidene landen. Al met al reden om goed te overwegen om China wel of niet buiten te sluiten.

Peter Dumoulin,

Heeze-Leende