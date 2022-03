Fout geld is het internationale topvoetbal gaan bepalen

Buitenland

Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright (84) overleden

Madeleine Albright, die tussen 1997 en 2001 de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de VS was, is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Ze had kanker, heeft haar familie in een verklaring bekendgemaakt.