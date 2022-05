’Beleid maakt uit wie wint en verliest’

Premium Financieel

’Pensioenfondsen willen niets liever dan indexeren na topmaand’

De aandelenbeurs is ingestort, de rente gaat omhoog en de stijging van de dekkingsgraden van pensioenfondsen zet door. Geen wonder dat de roep om indexatie weer overal te horen is. Toch moeten ouderen nog even hun geduld bewaren.