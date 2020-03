’Versoepel bezoekstop verpleeghuizen’

Hiermee word ik door de overheid voor onbepaalde tijd gescheiden van mijn vrouw. Het is al erg genoeg dat je als echtpaar gescheiden moet leven. Sinds mijn vrouw werd opgenomen (dementie op jonge leeftijd) bezocht ik haar elke dag. Sinds de coronacrisis leef ik als kluizenaar om geen risico te lopen het virus op te lopen en in het verpleeghuis te brengen. Zelfs het contact met mijn (klein)kinderen verloopt via videotoepassingen.

Kabinet en experts van RIVM, Verenso en ActiZ zeggen te beseffen hoe ingrijpend de maatregel is. Als ze zich er echt bewust van waren, zouden ze deze maatregel niet genomen hebben. Ik kon mijn vrouw dagelijks een dagdeel aandacht geven en activeren. Haar gezichts- en spraakvermogen zijn beperkt. Als ik er niet ben maakt ze uit zichzelf geen contact met andere bewoners, loopt ze veelal doelloos door de gang of zit wat te zitten. Door de bezoekstop dus de hele dag. En dat is niet te wijten aan de zorg. Die is prima, de zorgmedewerkers doen hun uiterste best, maar hebben beperkt tijd. Alle bewoners hebben nu die extra aandacht nodig omdat ze zijn verstoken van bezoek, de aandacht van hun naasten missen.

Videoverbindingen zijn voor veel bewoners geen oplossing. Communicatie met mijn vrouw via dit soort middelen is niet mogelijk. Los daarvan, het gaat juist om de knuffel, het hand in hand lopen, samen op een bankje zitten, naar muziek luisteren, een mandarijntje eten.

Mijn bezwaren tegen de maatregel zijn:

1. De argumentatie van experts is te eenzijdig, risicomijdend zonder duidelijk te maken hoe groot de risico’s zijn en hoe groot de gevolgen van de maatregel. Er lijkt door de experts één maatregel te zijn overwogen, algehele bezoekstop afwegend tegen niets doen (verpleeghuizen volledig open).

2. Er wordt wel over kwetsbare mensen gesproken maar niet mét hen of hun mantelzorgers. Nogal betuttelend.

3. De noodzaak van een bezoekbeperkende maatregel is buiten kijf. Maar is een volledige bezoekstop de enige optie? In ziekenhuizen is wel (beperkt) bezoek toegestaan, terwijl het daar ook om kwetsbare mensen gaat.

4. Bij het argument van experts dat de kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken steeds groter wordt, wordt verwezen naar de situatie in sommige verpleeghuizen in Brabant. Dat zegt me niets. Wat was daar de oorzaak? Door wie werden bewoners besmet? Wat waren de daar toegepaste maatregelen? Kon iedereen destijds in en uit lopen?

5. Is het voorkomen dat veel verpleeghuismedewerkers tegelijk ziek worden niet mogelijk bij een bezoekbeperking? Zorgmedewerkers hebben thuis partner en kinderen met een mogelijk groter risico het virus in het verpleeghuis te brengen dan ik.

Als de algehele bezoekstop langer wordt voortgezet kan dat gevolgen hebben voor de bewoners. Welke dat zijn is nog niet goed te zeggen. Wat zijn de gevolgen van maanden niet zien, horen en voelen van je meest nabije naaste? Hoezeer gaan de bewoners versneld achteruit? Hoe zal het contact met hun naasten zijn na maanden geen contact?

Kabinet en experts lijken daar weinig gewicht aan toe te kennen. Ze zien het als voor betrokkenen ingrijpende consequentie. Het gaat hen aan het hart zeggen ze. ‘Juist in deze fase van ongerustheiden zorgen is het directe contact van mens tot mens erg belangrijk voor iedereen.’ Als dat zo is, overweeg dan een tussenoplossing, een bezoek beperkende maatregel.

Nu moet worden beslist over een maatregel na 6 april bepleit ik het serieus overwegen van versoepeling van de bezoekstop. Daarbij een uitzondering makend voor de meest nabije naaste.

Maak eventueel onderscheid tussen afdelingen met oudere meer kwetsbare en afdelingen met jongere minder kwetsbare mensen. En tussen somatische afdelingen met mensen die begrijpen wat er speelt en psychogeriatrische afdelingen.

Beschouw de meest nabije naasten als zorgmedewerkers die de echte zorgmedewerkers werk uit handen nemen. Geef de meest nabije naasten instructies mee en leg eventueel restricties op m.b.t. hun leefwijze.

Kies voor bezoekbeperking in plaats van bezoekverbod en laat mij mijn vrouw weer bezoeken.

Ko Heijboer, Noordwijk