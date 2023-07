’Tekort aan huisartsen door Rutte’

De bemoeizucht van de politiek met aspecten van de huisartsengeneeskunde in de afgelopen decennia, bijvoorbeeld betreffende opleidingsplaatsen, vestigingsbeleid en beloning, heeft vooral geleid tot inzet van lapmiddeltjes, geëxperimenteer met praktijkassistenten en stuntelige triage. Dit is inmiddels compleet mislukt. Twaalf jaar rampzalig ’Ruttiaans’ beleid waarvoor we nu een hoge prijs betalen. De kip met de gouden eieren is geslacht terwijl de huisartsengeneeskunde ruim 70% van alle zorgproblematiek oploste tegen minder dan 10% van de kosten van de totale rekening.

Nu zitten we met een rondreizend gezelschap zzp-waarnemers die geen praktijkverantwoordelijkheid meer willen nemen. Ons land was ooit koploper in zorgkwaliteit, maar dat is allang verleden tijd. We kunnen veel leren van de ons omringende landen die de huisartsengeneeskunde wel prima voor elkaar hebben. Die hebben geen wachtlijsten, kennen geen eigen risico, geen hoge premies, geen bijbetaling voor medicatie en er is vrije artsenkeuze. Voor klachten moet u dus bij onze regering zijn.

R. Vermeer, Uden