’Jeugd door en door verwend’

Die laten toch al veel te wensen over; rekenen, lezen en schrijven staan na de middelbare school op zo’n laag niveau, dat onze festivalgangers, onze feestbeesten, onze ’sabbatical year’ gangers, zonder hun mobiel volstrekt hulpeloos zijn. Ze hebben niets geleerd en zijn niet in staat een fatsoenlijke brief op te stellen, laat staan dat ze de door mijn generatie zo veel gebruikte spreekwoorden en vergelijkingen herkennen, zonder terug te vallen op hun mobieltje. In wezen is de jeugd van heden, iedereen noemt zich student en moet zo nodig op kamers wonen, door en door verwend. De tragiek is, dat ze dat zelf niet inzien en zich ook nog durven te beklagen.

Bert Osendarp, Irechek